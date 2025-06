O ex-presidente Jair Bolsonaro comparece a partir desta segunda-feira (9) pela primeira vez ao Supremo Tribunal Federal (STF) para ser interrogado, sob a acusação de tentativa de golpe de Estado para se manter no poder após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022.

Jair Bolsonaro, um ex-presidente com alma de capitão

Ao longo de sua carreira política, proclamou sua nostalgia da ditadura. Como presidente, desafiou as instituições. O capitão reformado Jair Bolsonaro, líder da direita e da extrema direita no Brasil, é agora julgado por tentativa de golpe de Estado.

Alexandre de Moraes, o poderoso ministro do STF

Poderoso, divisivo e implacável, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes tornou-se uma figura emblemática no Brasil, responsável pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, ao mesmo tempo em que lidera uma cruzada contra a desinformação.

(Brasil política, 690 palavras, já transmitida)

BRASÍLIA:

Quem são os colaboradores de Bolsonaro que também respondem por golpismo?

Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), o ex-presidente Jair Bolsonaro teve apoio de ministros, comandantes militares e outros colaboradores para tentar permanecer no poder em 2022, após perder as eleições para Luiz Inácio Lula da Silva.

(Brasil justiça eleições política, 630 palavras, já transmitida)

=== EUA PROTESTOS ===

LOS ANGELES:

Trump aumenta pressão em meio a distúrbios por operações contra imigrantes em Los Angeles

A situação permanecia tensa na manhã desta segunda-feira (9) em Los Angeles, a segunda maior cidade dos Estados Unidos, após três dias de confrontos entre as forças de segurança e os manifestantes contra a política migratória do presidente americano, Donald Trump, que mobilizou a Guarda Nacional.

(EUA Protestos política Califórnia imigração, 770 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== ISRAEL PALESTINOS AJUDA ===

JERUSALÉM:

Israel intercepta barco humanitário que seguia para Gaza

A Marinha israelense interceptou e desviou nesta segunda-feira (9) o navio "Madleen", no qual viajavam vários ativistas, incluindo a ambientalista sueca Greta Thunberg, com ajuda humanitária destinada à Faixa de Gaza e que tentava chegar ao território palestino.

(Gaza palestinos conflito política ONG direitos Israel Egito, 790 palavras, já transmitida)

=== OCEANOS ONU CÚPULA ===

NICE:

Oceanos não devem se tornar 'faroeste' da exploração, alerta ONU

A Conferência dos Oceanos da ONU começou, nesta segunda-feira (9), na França, com seu secretário-geral, António Guterres, pedindo que o fundo do mar não se torne um "faroeste" e criticando a política unilateral dos Estados Unidos.

(Clima minas cúpula ONU oceano, 720 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO,

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BOGOTÁ:

O que se sabe sobre a tentativa de assassinato de líder político na Colômbia?

Um suposto assassino menor de idade preso, uma perseguição e vídeos que mostram um candidato à presidência baleado: a tentativa de assassinato do senador Miguel Uribe que sacode a Colômbia levanta muitas questões.

(Colômbia eleições política, 740 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Proibição de entrada de cidadãos de 12 países nos EUA entra em vigor

A ordem do presidente Donald Trump que impede a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de 12 países entrou em vigor nesta segunda-feira (9), uma medida que revive uma similar implementada em seu primeiro mandato.

(EUA política imigração, 530 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

LONDRES:

Secretário-geral da Otan defende aumento de 400% na defesa aérea da aliança

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, fará um apelo nesta segunda-feira (9) por um "aumento de 400%" na defesa aérea e de mísseis da aliança, em resposta à ameaça da Rússia.

(Otan EUA conflito diplomacia Europa armamento defesa, 400 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

XINGYI:

O homem que construiu um prédio incomum para resistir a um projeto turístico na China

Entre os escombros de casas demolidas, a instável torre de Chen Tianming, feita de tábuas de madeira e vigas torcidas, simboliza a obstinação de um homem sozinho contra o sistema.

(China turismo arquitetura curiosa, 530 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]