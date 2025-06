O homem que construiu um prédio incomum para resistir a um projeto turístico na China

Em 2018, as autoridades demoliram a maior parte da aldeia de Chen, localizada na província de Guizhou (sudoeste), para construir um projeto turístico.

Mas Chen, de 42 anos, recusou-se a sair e, após o fracasso do projeto, desafiando uma série de ordens de demolição, construiu, andar por andar, seu excêntrico edifício, ao mesmo tempo lar e símbolo de resistência.

A imprensa chinesa compara o edifício de 10 andares, com escadas trêmulas, varandas e extensões extravagantes, aos do universo fantástico do cineasta de animação japonês Hayao Miyazaki.

"Comecei a construir por necessidade, tentando renovar e ampliar nossa casa, mas depois se tornou uma paixão e um passatempo", explica Chen à AFP.

Os andares superiores, onde ele dorme, balançam ao ritmo do vento, e dezenas de cordas e cabos mantêm a casa ancorada ao chão, dando a impressão de que todo o conjunto pode voar a qualquer momento.