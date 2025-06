CBO projeta que governo dos EUA romperia teto da dívida em meados de agosto

O intervalo estimado começa cerca de duas semanas depois do que a agência projetava em março de 2025, segundo relatório divulgado nesta segunda-feira. O cronograma atualizado dá um período adicional para que o Congresso dos EUA negocie um acordo para ampliar a capacidade de endividamento do governo e atender às propostas do pacote de redução de impostos do presidente Donald Trump. A lei que determina o limite de endividamento do governo americano está em discussão no Senado americano.

O limite legal da dívida foi restabelecido em 2 de janeiro de 2025 e fixado em US$ 36,1 trilhões. Em 21 de janeiro de 2025, o Departamento do Tesouro anunciou um "período de suspensão da emissão de dívida" e começou a tomar "medidas extraordinárias" para continuar financiando as operações do governo sem violar o teto da dívida.

De acordo com o CBO, o déficit orçamentário federal totalizou US$ 1,4 trilhão nos primeiros oito meses do ano fiscal de 2025. O valor é US$ 160 bilhões superior ao déficit registrado no mesmo período do ano fiscal anterior. As receitas aumentaram US$ 196 bilhões, ou 6%, e as despesas cresceram US$ 357 bilhões, o que representou alta de 8%.