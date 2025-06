Trump enviará 2.000 soldados da Guarda Nacional para a Califórnia diante de protestos

O presidente Trump ordenou que as tropas protegessem temporariamente agentes do Serviço de Imigração e Alfândega e funcionários do governo, bem como propriedades federais, de acordo com um memorando divulgado pela Casa Branca.

O anúncio no sábado agravou as tensões latentes entre o governo Trump, que vinha alegando que as autoridades locais não agiram com rapidez suficiente para lidar com os confrontos, e os líderes democratas da cidade e do estado. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, democrata, chamou a medida de "propositalmente inflamatória".

Trump, em publicação na manhã de domingo em sua plataforma Truth Social, agradeceu à Guarda Nacional e disse que Newsom e a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, não "conseguiram dar conta da tarefa".

"Além disso", escreveu o presidente, "de agora em diante, não será permitido o uso de máscaras nos protestos. O que essas pessoas têm a esconder e por quê???"

Protestos eclodiram no sábado em Paramount, uma cidade a cerca de 26 quilômetros ao sul do centro de Los Angeles, mas menos de 100 pessoas permaneceram no local ao anoitecer, de acordo com uma autoridade local.