Protestos nos EUA: membros da Guarda Nacional chegam a Los Angeles a pedido de Trump

Soldados da Guarda Nacional começaram a chegar em Los Angeles neste domingo, 8, após o pedido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os membros da Guarda foram acionados em resposta aos protestos contra as políticas de imigração do republicano na cidade da Califórnia. Segundo o presidente americano, 2 mil soldados foram enviados a Los Angeles para repelir as manifestações. Trump federalizou o controle da Guarda Nacional para realizar o envio das tropas. A ação não foi coordenada com o governador da Califórnia, Gavin Newson, que disse que o envio dos guardas poderia tornar os protestos mais violentos.

Trump disse que considerou a medida necessária devido ao "fracasso" de Newson e da prefeita de Los Angeles, Karen Bass, na contenção dos protestos. Segundo especialistas entrevistados pelo The New York Times, esta foi a primeira vez que um presidente federalizou a Guarda Nacional de um Estado para uma operação doméstica sem a autorização de um governador desde 1965, quando Lyndon Johnson enviou tropas para o Alabama para proteger os manifestantes que protestavam por direitos civis no Estado. Protestos A Guarda Nacional foi enviada para três locais na cidade de Los Angeles, segundo Newson. Durante a manhã, poucas manifestações foram registradas, mas gás lacrimogêneo foi disparado contra a multidão durante a tarde, na frente de um centro de detenção no centro de Los Angeles.

Um protesto do lado de fora do City Hall, onde fica o gabinete da prefeita de Los Angeles, Karen Bass, está marcado para às 14h no horário local (18h de Brasília). No sábado, 7, policiais tiveram que usar balas de borracha e granadas de efeito moral para controlar a multidão. Segundo membros do governo Trump, os manifestantes lançaram coquetéis molotov e pedras contra as autoridades. Trump afirmou que qualquer protesto que agredisse os policiais seria considerado uma "forma de rebelião". O secretário de Defesa, Pete Hegseth, disse que poderia convocar fuzileiros navais em "serviço ativo" se a violência continuasse.