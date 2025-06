Papa Leão XIV critica 'lógica da exclusão' na missa de Pentecostes

"Onde há amor, não há espaço para os preconceitos, para as distâncias de segurança que nos afastam do próximo, para a lógica da exclusão que vemos surgir infelizmente também nos nacionalismos políticos", disse o pontífice na Praça de São Pedro do Vaticano, em sua homilia da missa de Pentecostes.

"O Espírito rompe as fronteiras e derruba os muros da indiferença e do ódio", proclamou.

O bispo de Roma, 69 anos, acenou para a multidão a bordo do papamóvel antes de celebrar a missa de Pentecostes, data em que os católicos celebram a descida do Espírito Santo diante dos apóstolos 50 dias após a morte de Cristo.

"A Igreja deve se tornar sempre novamente o que já é: deve abrir as fronteiras entre os povos e derrubar as barreiras entre as classes e as raças. Nela, não pode haver esquecidos nem desprezados", acrescentou.

O papa também apresentou Deus como antídoto contra as relações de dominação, que terminam em feminicídios.

"Penso também, com grande dor, quando um relacionamento é intoxicado pelo desejo de dominar o outro, uma atitude que muitas vezes leva à violência, como infelizmente demonstram os muitos casos recentes de feminicídio", disse.