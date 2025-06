Motorista avança contra grupo de pessoas em cidade alemã

Cinco pessoas ficaram feridas, incluindo a esposa e a filha do motorista, que estavam em uma calçada. Polícia investiga se ato foi deliberado.Um homem atropelou um grupo de pessoas na cidade de Passau, no sul da Alemanha, neste sábado (07/06), deixando cinco pessoas feridas. O incidente ocorreu próximo à principal estação ferroviária do município. Entre as vítimas estão a esposa do motorista, de 40 anos, e a filha do casal, de 5 anos, informou a polícia. Elas estavam fora do veículo, em uma calçada, quando o motorista avançou com um carro da marca Mercedes-Benz. Segundo o jornal local Passauer Neue Presse, ao menos três pessoas ficaram gravemente feridas. Polícia investiga se ato foi intencional O motorista de 48 anos foi preso. "No momento, não se pode descartar que o homem tenha deliberadamente dirigido o veículo contra o grupo de pessoas", disse um porta-voz da polícia. Segundo o jornal alemão Bild, citando fontes da polícia, as primeiras entrevistas com testemunhas do incidente indicam que o caso está relacionado a uma disputa privada de custódia entre o motorista e sua esposa. A agência de notícias alemã DPA também citou um porta-voz da polícia afirmando que os investigadores suspeitam que o incidente esteja ligado ao relacionamento pessoal do suspeito. Segundo estas fontes, o homem teria avançado com o carro diretamente contra a esposa. O departamento de investigação criminal de Passau assumiu a investigação. O motorista será levado a um juiz no domingo, informou a polícia. Em fevereiro, um motorista avançou contra uma multidão que protestava em Munique. Duas das pessoas feridas, uma mulher e sua filha de 2 anos, morreram posteriormente. Ataque a faca em Munique Também em Munique, a polícia atirou em uma mulher que atacou pedestres com uma faca neste sábado (07/06). O incidente ocorreu perto do Theresienwiese, um importante parque da capital da Baviera, onde acontece o festival Oktoberfest é realizado. Duas pessoas ficaram levemente feridas: um homem de 56 anos e uma mulher de 25 anos. A agressora foi levada ao hospital e submetida a uma cirurgia de emergência, mas morreu pouco tempo depois. O incidente é o mais recente ataque a faca na Alemanha nas últimas semanas. Em maio, ao menos 18 pessoas pessoas ficaram feridas em um ataque similar na estação central de Hamburgo, no norte do país. gq (dpa, ots)