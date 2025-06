Lutar contra o antissemitismo, sim, mas como? Nos Estados Unidos, muitas organizações judaicas lamentam o aumento dos incidentes de ódio, mas se opõem à estratégia de Donald Trump para combatê-los em meio às tensões provocadas pela guerra de Israel em Gaza.

-- EUROPA

VATICANO:

Papa Leão XIV recebe Milei no Vaticano e ressalta luta contra a pobreza

O papa Leão XIV recebeu neste sábado (7) o presidente argentino Javier Milei no Vaticano, um encontro em que destacou temas como "a luta contra a pobreza e o compromisso em favor da coesão social", segundo a Santa Sé.

-- ORIENTE MÉDIO

GAZA:

Defesa Civil de Gaza relata 36 mortes em ataques israelenses

Ao menos 36 pessoas morreram em ataques das forças israelenses na Faixa de Gaza, seis delas atingidas por tiros perto de um centro de distribuição de ajuda de uma fundação apoiada pelos Estados Unidos, anunciou neste sábado (7) a Defesa Civil do território palestino.

=== ECONOMIA ===

TÓQUIO:

Restrições chinesas à exportação de terras raras afetam a indústria automotiva

A indústria automotiva global enfrenta dificuldades com as restrições da China às exportações de terras raras, das quais o país detém um quase monopólio

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

TÓQUIO:

Studio Ghibli comemora 40 anos de animação, em meio a magia, sombras e luz

O estúdio de animação japonês Ghibli comemora seu 40º aniversário este mês, com dois Oscars e gerações de fãs fiéis, conquistados por suas histórias e seu universo visual exclusivos, inteiramente desenhados à mão.

(Japão animação cinema)

WATAMU:

Pequena ONG do Quênia consegue salvar milhares de tartarugas

Uma tartaruga, que acabou de morder uma isca, é carregada por quatro homens, no Quênia. No entanto, ela ainda não sabe que será tratada, pesada, marcada e liberada de volta ao mar, como os membros da ONG Local Ocean Conservation já fizeram com tantas outras.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

-- TÊNIS

PARIS:

Coco Gauff derrota Sabalenka e é campeã de Roland Garros

A tenista americana Coco Gauff, número 2 do mundo, se sagrou campeã de Roland Garros neste sábado (7), ao derrotar na final a bielorrussa Aryna Sabalenka (N.1). Gauff fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (5/7), 6-2 e 6-4, em duas horas e 38 minutos na quadra Philippe Chatrier.

