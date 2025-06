Weinstein nega ter cometido crimes enquanto júri delibera seu caso

O ex-magnata de Hollywood, de 73 anos, se submeteu ao novo processo depois que um tribunal de apelações do estado de Nova York anulou sua condenação decretada em 2020 de 23 anos de prisão devido a erros processuais. O caso foi emblemático para a criação do movimento #MeToo.

Também evocou declarações de seu advogado Arthur Aidala, segundo as quais as três mulheres que o acusam "teriam quatro milhões de razões para testemunhar, em dólares".

Por recomendação da sua defesa, Weinstein se absteve de falar durante as seis semanas de testemunhos, mas falou sobre seu caso em uma entrevista telefônica com a emissora Fox5NY.

Neste novo julgamento, Weinstein voltou a encarar suas antigas acusadoras: a ex-assistente de produção Mimi Hayley e Jessica Mann, que o denunciaram por agressão sexual e estupro, supostamente ocorridos em 2006 e 2013, respectivamente. Neste julgamento foi acrescentada uma nova denúncia da ex-modelo polonesa Kaja Sakola, que o acusou de agressão sexual supostamente ocorrida em 2006 em um hotel de Manhattan.

"Ele estuprou três mulheres, todas disseram que não!", disse a promotora Nicole Blumberg nos argumentos finais de um julgamento que durou mais de um mês e meio, no qual o acusado, com vários problemas de saúde, compareceu em cadeira de rodas.

Por outro lado, para a defesa, o produtor de sucessos de bilheteria como "Pulp Fiction" manteve relações sexuais consensuais com as três mulheres, que supostamente pretendiam seduzi-lo para que as ajudasse a entrar no show business.