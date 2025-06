Wall Street fecha em alta, satisfeita com números de emprego nos EUA

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (6), impulsionada pelo mais recente relatório sobre o emprego nos Estados Unidos, cujos números, melhores do que o previsto, aliviaram preocupações com uma possível desaceleração econômica no país. O índice industrial Dow Jones subiu 1,05%, o tecnológico Nasdaq avançou 1,20% e o amplo S&P 500 ganhou 1,03%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "O relatório sobre o emprego foi mais sólido do que o previsto", o que "tranquilizou os investidores, mesmo com tudo o que está acontecendo em termos de tarifas e inflação", disse à AFP Adam Sarhan, analista da 50 Park Investments. No mês passado, a maior economia do mundo criou 139 mil empregos, menos do que em abril (147 mil, número revisado para baixo), mas acima do esperado pelos operadores (cerca de 125 mil, segundo o consenso publicado pelo MarketWatch). A taxa de desemprego permaneceu inalterada, em um nível considerado próximo ao pleno emprego (4,2%), e os salários subiram um pouco mais do que os analistas esperavam: +0,4% em um mês (frente a previsões de +0,3%). "A economia [americana] e o mercado continuam muito resistentes" e "a questão é quando, e não se, atingiremos novos máximos", comentou Sarhan.

"Até agora, o mercado de trabalho foi pouco afetado pela guerra comercial" lançada pelo presidente Donald Trump, afirmou em uma nota Christoph Balz, do Commerzbank. "No entanto, é provável que ainda estejam se acumulando muitos efeitos negativos, (...) então esperamos números mais baixos nos próximos meses, mas não uma recessão", acrescentou o economista. Embora este relatório tenha animado o mercado de ações, isso poderia atrasar a chegada de uma redução nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central).