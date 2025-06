Trump afirma que está 'tudo bem' após confronto com Musk

"Oh, está tudo bem", afirmou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao ser questionado sobre seu confronto com seu ex-aliado Elon Musk, com quem trocou críticas na quinta-feira nas redes sociais.

Segundo o site Politico, que afirma ter entrevistado o presidente americano por telefone, Trump e Musk devem conversar nesta sexta-feira para tentar acalmar os ânimos.