Trinidad e Tobago avalia uso de 'força' contra barcos venezuelanos não identificados

A primeira-ministra Kamla Persad-Bissessar, que assumiu o cargo em abril, fez os anúncios como parte de uma ofensiva contra o país vizinho ao rebater as declarações sobre a detenção de um cidadão de Trinidad por um suposto plano "terrorista" contra o governo de Nicolás Maduro.

Maduro havia denunciado um dia antes a incursão do grupo com "um lote de armas longas".

Na quarta-feira, o ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, anunciou a detenção de um trinitário, que ele acusou de integrar um grupo de "terroristas" que queriam entrar na Venezuela com planos desestabilizadores.

"Buscarei aconselhamento para que a Guarda Costeira use a força letal contra qualquer embarcação não identificada que entre (...) a partir da Venezuela", disse a chefe de Governo em uma entrevista coletiva.

Persad-Bissessar, no entanto, afirmou que as autoridades de Trinidad e Tobago não viram "evidências que sustentem os comentários" e considerou as declarações de Cabello como uma "ameaça".

O pequeno arquipélago de 1,4 milhão de habitantes fica a apenas 10 quilômetros da Venezuela. Quase 60.000 migrantes venezuelanos chegaram às ilhas.

O arquipélago começou a receber migrantes venezuelanos a partir de 2013 devido à grave crise econômica em Caracas, que viu seu PIB encolher 80% em uma década. Segundo a ONU, quase sete dos 30 milhões de habitantes deixaram a Venezuela.