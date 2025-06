Terremoto de magnitude 6,4 causa danos no norte do Chile

Um terremoto de magnitude 6,4 foi registrado nesta sexta-feira (6) na região do Atacama, no norte do Chile, sem deixar vítimas, mas afetando o serviço elétrico e pequenos deslizamentos de terra, de acordo com relatórios oficiais.

O sismo foi registrado às 13h15 locais (14h15 de Brasília), 54 quilômetros ao sul da cidade de Diego de Almagro, e teve uma magnitude de 6,4, segundo o Centro Sismológico Nacional.