Rússia expande território, Ucrânia se integra à UE: o saldo geopolítico da guerra

Imagens divulgadas pela Ucrânia mostram os ataques aos aviões da força aérea russa. / Crédito: Reprodução AFP

Após infringir a Rússia a maior perda de equipamentos bélicos desde o início do conflito, uma pergunta que se faz é qual será o impacto disso no campo de batalha. Com o uso de drones explosivos lançados de dentro do território russo, a operação batizada de “Teia de Aranha” destruiu ou danificou 41 aeronaves estratégicas, incluindo bombardeiros Tu-95 e Tu-22M3, em cinco regiões do país — da fronteira ocidental à Sibéria. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, o ataque teve alvos exclusivamente militares e foi conduzido com precisão cirúrgica. “A missão teve como foco apenas alvos militares e materiais utilizados pela Rússia para atacar a Ucrânia. A Rússia sofreu perdas verdadeiramente significativas, inteiramente justificadas e merecidas”, declarou em pronunciamento.

Um dia depois nesta última segunda-feira, 2, teve início uma rodada de negociações de paz entre representantes dos dois países. Apesar de ainda embrionárias, as conversas indicam que o conflito pode estar se aproximando de uma inflexão — não necessariamente para seu fim, mas para um novo tipo de rearranjo estratégico. Especialistas internacionais consideram o ataque um divisor de águas. Luiz Philipe Ferreira de Oliveira, professor de Direito Internacional da Universidade de São Paulo (USP), afirma que "a Ucrânia atingiu cerca de 15% da capacidade aérea estratégica da Rússia. Isso é metade do que foi negociado no auge da Guerra Fria entre Reagan e Gorbachev." Segundo ele, os aviões destruídos não podem mais ser fabricados, o que representa um prejuízo estimado em US$ 7 bilhões para a Rússia, contra um custo de apenas US$ 1 milhão para a Ucrânia. A ofensiva não apenas enfraqueceu o poder aéreo russo, mas também abalou a imagem de invulnerabilidade do Kremlin. Para o professor Vladimir Feijó, da Pontifícia Universidade Católica -MG, o ataque revelou uma vulnerabilidade crítica: "A destruição de 41 aeronaves expôs falhas de inteligência e segurança. Moscou não está tão blindada quanto sugere sua retórica oficial." Apesar do feito militar impressionante, Feijó é cético quanto ao impacto estratégico imediato. Ele acredita que o ataque reforça o caráter de "guerra por procuração" entre grandes potências e pode acirrar os confrontos. "Esse foi um bilhete de entrada para uma escalada mais assimétrica e perigosa", avalia.

À medida que o conflito entra em seu quarto ano, cresce a consciência de que, independentemente do desfecho militar, ambos os países já redefiniram seus lugares no mundo. A Rússia, mesmo sob sanções pesadas, redesenhou sua política externa. Expandiu seus laços com China, Irã, Índia e o Sul Global, e impulsionou sua indústria bélica de maneira acelerada. Se consolidar o controle sobre parte do território ucraniano, Moscou terá garantido profundidade estratégica e acesso a áreas ricas em recursos. “A Rússia pode sair da guerra mais oriental, mais autônoma e militarmente mais moderna”, avalia Feijó. “O que perde em prestígio imediato, pode ganhar em reposicionamento global.” Do lado ucraniano, a guerra consolidou uma aliança política e militar com o Ocidente que parecia impossível em 2014. A entrada da Ucrânia na União Europeia tornou-se prioridade geopolítica para o bloco, e sua integração é hoje uma questão de tempo e vontade política.