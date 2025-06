Rússia bombardeia Kiev em retaliação ao ataque com drones ucranianos contra suas bases aéreas

"A Rússia não está mudando sua caligrafia", escreveu Zelenski em uma publicação no Telegram, que incluía fotos de corpos caídos nas ruas e dos danos causados pelos ataques. "A Rússia precisa responder por isso... agora é o momento em que os Estados Unidos, a Europa e todos no mundo, juntos, podem parar esta guerra, pressionando a Rússia."

Kiev foi um dos principais alvos. Os estrondos das baterias de defesa aérea e as rajadas de metralhadoras pesadas ecoavam pela noite na capital ucraniana, enquanto unidades militares que defendiam a cidade tentavam derrubar mísseis que passavam por cima e atacar drones que se aproximavam, com seu zumbido ameaçador percorrendo os bairros.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que os ataques foram uma retaliação aos "atos terroristas" do governo ucraniano, que é como Moscou vem caracterizando a investida de Kiev no fim de semana contra bases aéreas russas.

"Eles atacaram com bastante dureza", disse Trump na quinta-feira, 5, sobre o ataque ucraniano. "Eles se aprofundaram na Rússia."

Combinado com uma nova ofensiva terrestre no leste, o ataque desta sexta foi parte de uma campanha russa cada vez mais intensa para bombardear cidades ucranianas com uma enxurrada de drones e mísseis para sobrecarregar as defesas aéreas ucranianas.

No geral, a Rússia lançou mais de 1.000 drones por semana contra alvos militares e civis na Ucrânia nos últimos meses, disseram as autoridades ucranianas.