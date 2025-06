Prefeito morre após ataque a tiros no oeste do México

O ataque ocorreu durante a madrugada, quando Salvador Bastida, prefeito de Tacámbaro, chegava em casa e "foi atacado com disparos de arma de fogo", informou a Promotoria de Michoacán.

Um prefeito morreu nesta sexta-feira (6) no estado mexicano de Michoacán (oeste) enquanto recebia atendimento médico em um hospital após ter sido baleado, informaram as autoridades.

Bastida ficou ferido quando viajava em uma caminhonete acompanhado por um policial que "realizada funções de escolta" e foi atingido por tiros, acrescentou a instituição.

O prefeito, de 54 anos, foi levado a um hospital da região onde faleceu.

O governo de Michoacán condenou o homicídio e anunciou uma operação em coordenação com as forças federais para encontrar os responsáveis.

Bastida assumiu o cargo em 1º de setembro de 2024, após ter vencido as eleições pelo partido governista Morena e seus aliados do Partido Verde e o Partido do Trabalho.