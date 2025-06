Peregrinação anual muçulmana entra na reta final

Desde o amanhecer, no vale de Mina, a poucos quilômetros de Meca, os mais de 1,6 milhão de peregrinos reunidos no reino começaram a atirar pedras contra uma grande coluna de cimento, que simboliza o diabo.

"Foi fácil e simples. Entramos e em cinco minutos terminamos com o apedrejamento de satanás", contou à AFP Wael Ahmed Abdelkader, um egípcio de 34 anos.

Howakita, uma fiel da Guiné, estava feliz por cumprir o ritual, que coincide com o início do Eid al Adha, uma importante festividade do calendário muçulmano.

"Quando lancei as pedras, me senti bem. Estava realmente orgulhosa", disse.

A peregrinação anual do hajj, que consiste em uma série de rituais ao longo de vários dias e ao ar livre, acontece mais uma vez sob as temperaturas elevadas do verão saudita, próximas a 40ºC.