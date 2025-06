"Eu penso nele todos os dias". Alessandra Sampaio, viúva do jornalista britânico Dom Phillips, assassinado no Brasil há três anos, não conseguiu conter a emoção antes do lançamento do livro sobre a Amazônia que seu marido começou e vários amigos concluíram.

Justiça bloqueia veto de Trump a estudantes estrangeiros em Harvard

Um tribunal suspendeu temporariamente na quinta-feira (5) a medida mais recente de Donald Trump para impedir que estudantes estrangeiros se matriculem em Harvard, em meio à intensificação da disputa do presidente dos Estados Unidos com uma das universidades de maior prestígio do mundo.

PORT OF SPAIN:

Trinidad e Tobago avalia uso de 'força' contra barcos venezuelanos não identificados

Trinidad e Tobago anunciou na quinta-feira (5) que avaliará o uso de "força letal" contra qualquer embarcação não identificada que entre em suas águas procedentes da Venezuela e aconselhou os migrantes venezuelanos que residem em seu território a retornar para seu país.

-- EUROPA

KIEV:

Rússia bombardeia Ucrânia e alerta que se trata de um conflito 'existencial'

A Rússia descreveu sua guerra com a Ucrânia como "existencial", nesta sexta-feira (6), após realizar novos bombardeios massivos durante a noite, que deixaram pelo menos três mortos.

LUXEMBURGO:

Países da UE pressionam para limitar o uso das redes sociais entre crianças

Preocupados com riscos que vão desde a desinformação e o assédio até a pornografia, vários países da UE pressionam para que o bloco reforce a proteção a menores de idade e limite seu acesso a redes sociais.

GENEBRA:

Florence Anselmo, há quase uma década na Cruz Vermelha em busca de pessoas desaparecidas

Reunir famílias com membros de paradeiro desconhecido após guerras, migrações e desastres é a luta da diretora do escritório da Cruz Vermelha que busca pessoas desaparecidas, uma tarefa ainda tão comovente quando começou este trabalho na Colômbia.

-- ORIENTE MÉDIO

ALUMIM:

Agricultores israelenses retomam produção de tequila perto de Gaza

Com as explosões em Gaza como ruído de fundo, os agricultores israelenses reativaram um projeto inovador de produção de tequila a poucos quilômetros do enclave palestino, interrompido pelo sangrento ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.

-- ÁSIA

TÓQUIO:

Tribunal japonês anula multa bilionária de ex-diretores da operadora de Fukushima

O Tribunal Superior de Tóquio anulou nesta sexta-feira (6) uma multa de US$ 92 bilhões (R$ 515 bilhões na cotação atual) imposta a quatro ex-diretores da empresa operadora da central nuclear devastada de Fukushima.

LONDRES:

'Como salvar a Amazônia', o livro de Dom Phillips que amigos concluíram três anos após seu assassinato

"Eu penso nele todos os dias". Alessandra Sampaio, viúva do jornalista britânico Dom Phillips, assassinado no Brasil há três anos, não conseguiu conter a emoção antes do lançamento do livro sobre a Amazônia que seu marido começou e vários amigos concluíram.

PARIS:

Possível exploração do leito marinho gera cautela entre empresas

A exploração do leito marinho para extrair minerais desperta oposição, mas também certa cautela entre as grandes multinacionais, enquanto os Estados Unidos estão se preparando para conceder a primeira licença à companhia canadense The Metals Company, no Pacífico.

NOVA YORK:

Canadense TMC será a primeira a explorar minerais submarinos, diz seu CEO à AFP

Pioneira na exploração de minérios submarinos, a empresa canadense The Metals Company (TMC) não tem dúvidas de que será a primeira a extrair cobiçados minerais das profundezas marinhas, graças à ajuda de Donald Trump, afirmou à AFP seu diretor-executivo, Gerard Barron.

TÓQUIO:

Empresa japonesa aborta missão da sonda Resilience após fracasso em alunissagem

Os responsáveis da ispace, a empresa privada japonesa que tentava pousar uma sonda na Lua, anunciaram nesta sexta-feira (6) o "fim da missão" após perderem contato com a nave Resilience durante a fase de descida.

