Países Baixos convocam eleições antecipadas para 29 de outubro

Os Países Baixos convocaram eleições antecipadas para 29 de outubro, anunciaram as autoridades nesta sexta-feira (6), depois que o líder da extrema direita Geert Wilders derrubou a coalizão no poder esta semana, ao retirar seu partido do governo.

"Definimos oficialmente a data das eleições(...) serão realizadas na quarta-feira 29 de outubro de 2025", escreveu a ministra do Interior holandesa, Judith Uitermark, na rede social X.