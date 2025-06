Marinheiro retorna de operação militar e descobre que família doou seu cachorro sem avisá-lo

Archie, golden retriever, de cinco anos, retornou para marinheiro após buscas / Crédito: Reprodução/Facebook

O marinheiro americano Paulo Silva teve uma ingrata surpresa ao retornar para casa depois de oito meses em missão militar no Oriente Médio. Ao chegar em casa, Paulo descobriu que seu companheiro de quatro patas, um golden retriever de cinco anos chamado Archie, havia sido doado por um membro da família sem qualquer aviso. Em uma publicação no Facebook, Paulo demonstrou estar extremamente abalado com a doação e afirmou que “jamais teria concordado” com a decisão. O marinheiro entrou em uma missão pela marinha americana em outubro de 2024 e não conseguiu celebrar o seu retorno, no dia 1º de junho de 2025, pois já não teria Archie ao seu lado.

Paulo é natural de Virgínia, mas atualmente mora em Nova Jersey. Antes de partir para a missão que durou 251 dias, ele procurou familiares que poderiam cuidar de Archie enquanto ele estivesse fora a trabalho. O cachorro ficou sob os cuidados de parentes na cidade de Toms River, também no estado de Nova Jersey, onde Paulo achou que ele estaria seguro. O militar estava tranquilo com a situação já que os familiares concordaram em cuidar de Archie e o cão não havia tido problemas de adaptação em todas às vezes em que o tutor precisou viajar pela Marinha. Ao jornal Asbury Park Press, Paulo reforçou que "várias pessoas cuidaram dele antes, sem nenhum problema". Na entrevista, o tutor revelou que até chegou a ser informado pelos familiares sobre dificuldades de adaptação do animal ao novo ambiente, mas que não foi consultado sobre a possibilidade de uma doação. Silva descreveu o vínculo com Archie como "insubstituível". "Eu amo esse cachorro mais do que palavras podem expressar, mais do que a própria vida", afirmou.

""Ele não é apenas um animal de estimação — é meu coração, meu companheiro, uma parte da minha alma. Foi ele quem me ajudou a atravessar alguns dos momentos mais difíceis da minha vida"" Ainda segundo o relato do militar, os familiares chegaram a se comunicar regularmente com ele, mas não mencionaram a doação do cachorro. Ao descobrir a verdade e questionar seus familiares, eles tentaram justificar o ato dizendo que 'não havia outra escolha'. Archie retornou para casa em segurança Diante do ocorrido, o marinheiro iniciou uma busca pelo melhor amigo de quatro patas nas redes sociais. O apelo pelo paredeiro do homem que havia adotado o cão repercutiu na internet e com somente dois dias após descobrir sobre a doação, Paulo conseguiu localizar o amigo. A família que o havia adotado entendeu a situação e optou por devolver o cão ao verdadeiro responsável.