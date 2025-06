Macron pede mudanças no acordo UE-Mercosul para assiná-lo em 2025

Para Macron, se os presidentes do Mercosul quiserem exportar seus produtos agrícolas para a Europa, deveriam cumprir as "mesmas normas" que os agricultores europeus, consideradas mais rigorosas em relação ao uso de defensivos agrícolas, mas menos competitivas.

Macron propõe incluir um protocolo no acordo alcançado em dezembro entre a Comissão Europeia, em nome da UE, e Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, do lado sul-americano, após 25 anos de negociações.

Se o acordo for ratificado, a UE, principal parceiro comercial do Mercosul, poderia exportar com mais facilidade automóveis, máquinas e produtos farmacêuticos, enquanto o bloco sul-americano poderia exportar mais carne, açúcar, mel, etc., para a Europa.

Enquanto Bruxelas define o método de ratificação do lado europeu, a França busca aliados na UE para formar uma minoria de bloqueio ao texto. Na quinta-feira, juntamente com Hungria e Áustria, reiteraram sua oposição a um acordo "desequilibrado".

"Haverá um custo muito alto para a Europa" se Trump aplicar as tarifas, alertou nesta sexta-feira o diretor da agência de promoção de investimentos Apex, Jorge Viana, convocando a UE e o Mercosul para "somarem os dois maiores blocos de produção de alimentos do mundo".

No entanto, a pressão cresce dentro da UE para que o acordo seja aprovado como uma medida para aliviar os impactos das tarifas americanas. "O acordo com o Mercosul deve ser ratificado e implementado rapidamente", disse em maio o novo chanceler alemão, Friedrich Merz.

De Paris, chegou nesta sexta-feira uma boa notícia para o Brasil.

A Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) entregou a Lula o certificado que declara o país livre de febre aftosa — uma zoonose viral que afeta bovinos, ovinos e caprinos — sem necessidade de vacinar seu rebanho.

Lula qualificou o reconhecimento como "muito gratificante", sobretudo quando o país conta com "mais de 230 milhões de cabeças de gado" e quer aumentar as exportações para o resto do mundo.

O presidente brasileiro, que encerrará sua visita à França na segunda-feira, também visitou junto com Macron a exposição do artista brasileiro Ernesto Neto no museu Grand Palais, na celebração do ano cultural França-Brasil, e foi declarado doutor "honoris causa" pela universidade de Paris 8.

tjc/pc/lm/am