Lula diz que ONU 'não representa mais quase nada': 'Nós não temos governança mundial hoje'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que a Organização das Nações Unidas (ONU) "não representa mais quase nada" e questionou porque a ONU não cria o Estado palestino. "A ONU criou o Estado de Israel em 1947, por que não criou o Estado de Palestina agora? Porque não tem força", destacou.

Lula discursou no encerramento do Fórum Empresarial Brasil-França, em Paris. "Nós não temos governança mundial hoje, a ONU não representa quase nada mais, nenhuma decisão da ONU é cumprida, e os cinco países que são membros permanentes do Conselho de Segurança também não obedecem à ONU", afirmou o presidente brasileiro.