Jogo contra Sinner "pode ter sido meu último" em Roland Garros, diz Djokovic

"Pode ter sido a última partida que eu joguei aqui. Por isso, foi ainda mais emocionante no final", declarou o sérvio de 38 anos em entrevista coletiva, sem nunca ter mencionado tão claramente a possibilidade de sua aposentadoria.

Novak Djokovic disse nesta sexta-feira (6) que sua derrota na semifinal de Roland Garros para o número um do mundo, o italiano Jannik Sinner, pode ter sido sua despedida do torneio parisiense.

Após a derrota por 6-4, 7-5 e 7-6 (7/3) para Sinner, Novak Djokovic demorou a deixar a quadra.

"Se ainda quero continuar jogando? Sim. Ainda poderei daqui a um ano? Não sei", continuou o homem dos 24 títulos de Grand Slam.

Junto com Roger Federer e Rafael Nadal, Djoko formou o "Big Three" da era de ouro do tênis, e ele é o único que ainda segue em atividade.

Três vezes campeão em Roland Garros, Djokovic também conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, no saibro de Porte d'Auteuil.