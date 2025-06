Imigrante expulso por engano para El Salvador retorna aos EUA e é preso

O imigrante salvadorenho Kilmar Ábrego García, cuja expulsão equivocada para o seu país gerou uma disputa entre o governo americano e o Judiciário, foi devolvido para os Estados Unidos e preso por tráfico de pessoas, anunciou nesta sexta-feira (6) a procuradora-geral Pam Bondi.

O anúncio encerra quase três meses de disputa com os tribunais federais, incluindo a Suprema Corte, que ordenou ao governo americano "facilitar" o retorno do salvadorenho, que é casado com uma americana.