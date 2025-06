França deve evitar ser 'agressiva' em acordo UE-Mercosul, diz presidente da Apex

A Comissão Europeia, que negocia em nome da UE, chegou a um acordo comercial em dezembro com Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, mas a França, pressionada por seus agricultores, lidera um grupo de países para bloquear sua futura assinatura.

A França deve evitar ser "agressiva" em sua estratégica para impedir a adoção do tratado comercial entre União Europeia e Mercosul, declarou o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) nesta sexta-feira (6).

"A França não pode fazer também do seu posicionamento uma ação relação agressiva em relação aos outros países", afirmou à AFP Jorge Viana, à margem do fórum econômico entre ambos os países durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Paris.

"Acho que pela relação de amizade de 200 anos, esse processo de divergência pode ser algo mais brando, mais natural. E não uma campanha contrária a um acordo que a maioria dos países" europeus deseja, continuou o ex-presidente do Senado.

A França multiplicou, nos últimos anos, as iniciativas europeias para tentar bloquear este tratado que provoca uma forte oposição no setor agrícola francês, protagonista de importantes protestos nos últimos anos.

Mas a pressão cresce na UE para aprová-lo como uma medida para aliviar o impacto da guerra comercial lançada pelas tarifas de Donald Trump.