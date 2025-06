Flamengo contrata Jorginho para Copa do Mundo de Clubes

O Flamengo anunciou nesta sexta-feira (6) a contratação do ítalo-brasileiro Jorginho, que se junta ao elenco do time carioca para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, que começa na próxima semana nos Estados Unidos. O meio-campista de 33 anos chega como agente livre após não ter renovado seu contrato com o Arsenal, clube em que jogava desde o início de 2023.

Nascido em Imbituba, Santa Catarina, Jorginho emigrou para a Itália ainda adolescente, onde obteve a cidadania em 2012. O Flamengo será seu primeiro time profissional em seu país natal. "Ele vai reforçar o elenco no Mundial de Clubes da Fifa", disse o clube rubro-negro em uma mensagem no X, acompanhada de uma foto do meio-campista recebendo sua camisa de número 21. O ex-jogador de Napoli e do Chelsea assinou contrato até julho de 2028 e se junta a um dos melhores elencos do futebol sul-americano.

O Flamengo dividirá o Grupo D da Copa do Mundo de Clubes com o Los Angeles FC, dos Estados Unidos, o Espérance, da Tunísia, e o Chelsea, da Inglaterra, time com o qual Jorginho conquistou a Liga dos Campeões em 2021 e o Mundial de Clubes em 2022. O time carioca estreia na competição no dia 16 de junho, contra o Espérance. Tendo vestido a camisa da seleção italiana de 2016 a 2024, Jorginho conquistou a Eurocopa em 2021 e terminou em terceiro lugar na Bola de Ouro daquele ano.