Europa ameaçada por inundação de novas drogas, diz agência da UE

Em 2023, autoridades da UE apreenderam carregamentos massivos de substâncias sintéticas desconhecidas, além de novos e potentes opioides mais perigosos que o fentanil. Cannabis vendida na UE também está mais potente.Carregamentos massivos de drogas sintéticas até então desconhecidas e novos e potentes opioides ameaçam a Europa em meio a um cenário de expansão persistente do tráfico de cocaína e maconha, aponta relatório da Agência da União Europeia sobre Drogas (EUDA) publicado nesta quinta-feira (05/06). Em 2023, autoridades do bloco apreenderam 37 toneladas de catinonas sintéticas, importadas principalmente da Índia – 10 toneladas a mais que no ano anterior. No mesmo período, foram desmantelados 53 centros de produção da droga na UE, localizados principalmente na Polônia. Em 2024, foram identificados sete novos tipos da substância, o que indica que ela está se popularizando. Também conhecidas como "sais de banho", as catinonas sintéticas são estimulantes quimicamente parecidos com o ingrediente ativo do khat, uma planta amplamente consumida na África Oriental e na Península Arábica. A EUDA também alerta para novos opioides sintéticos, especialmente nitazenos, que oferecem um risco de intoxicação particularmente alto. Essa droga, da qual há vários tipos, é significativamente mais potente que a heroína e pode até superar o fentanil, tendo sido associada no passado a mortes por overdose nos Estados Unidos e no Reino Unido. A substância circula principalmente na Estônia, Letônia e Lituânia. Desde 2009, 88 novos opiáceos sintéticos com efeitos similares aos da heroína surgiram no mercado. Essas substâncias estão cada vez mais acessíveis na forma de medicamentos falsos. Cannabis vendida na UE também está mais potente A cannabis (ou maconha), droga ilícita mais consumida na UE, também está chegando aos usuários em versões cada vez mais potentes, tornando mais difícil avaliar riscos à saúde. O teor de THC, principal psicoativo da planta, dobrou na última década, aponta a EUDA. Em 2024, autoridades detectaram 18 novas variedades de canabinoides semissintéticos, como o hexahidrocanabinol (HHC). Essas substâncias podem ser vendidas legalmente em muitos países porque não são explicitamente proibidas, sem que os destinatários finais necessariamente saibam o que estão consumindo. A EUDA estima que 24 milhões de europeus com idade entre 15 e 64 anos consumiram maconha em 2024. O consumo de cocaína também aumentou, como sugerem as 419 toneladas apreendidas em 2023, número recorde. A substância é a segunda mais consumida na UE, com 4,6 milhões de usuários adultos, e a segunda com mais registros de busca de tratamento contra dependência química. Segundo o relatório da EUDA, 72% da droga apreendida foi encontrada em grandes portos da Bélgica, Espanha e Holanda. O relatório – que compilou dados dos 27 países-membros da UE, mais Noruega e Turquia – destaca a necessidade de melhorar os sistemas de monitoramento e alerta de drogas, bem como a colaboração entre diferentes agentes públicos, para combater crimes relacionados ao tráfico e mitigar riscos à saúde pública. ra (Reuters, Efe)