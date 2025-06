Crescimento da zona do euro no 1º trimestre revisado para 0,6%

A economia da zona do euro cresceu mais do que a estimativa inicial mostrou no primeiro trimestre de 2025, anunciou nesta sexta-feira a agência europeia de estatísticas Eurostat, que reajustou o resultado para 0,6%.

Em abril, a Eurostat calculou o crescimento do PIB da zona do euro em 0,4% para o primeiro trimestre, mas o resultado foi reajustado para 0,3% em maio, antes de uma nova revisão na terceira estimativa.