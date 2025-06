'Como salvar a Amazônia', o livro de Dom Phillips que amigos concluíram três anos após seu assassinato

"Eu penso nele todos os dias". Alessandra Sampaio, viúva do jornalista britânico Dom Phillips, assassinado no Brasil há três anos, não conseguiu conter a emoção antes do lançamento do livro sobre a Amazônia que seu marido começou e vários amigos concluíram.

"How to save the Amazon" (Como salvar a Amazônia) era o título do projeto de livro que Phillips, jornalista independente que colaborava com o jornal The Guardian, tinha em mente quando foi assassinado durante a pesquisa para a obra no Vale do Javari, interior do estado do Amazonas, em junho de 2022.