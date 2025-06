Canadense TMC será a primeira a explorar minerais submarinos, diz seu CEO à AFP

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Seu objetivo é extrair nódulos polimetálicos no Pacífico, ricos em metais necessários para a transição energética.

P: Quando preveem poder iniciar as operações de mineração?

R: Graças á ordem executiva do presidente Trump, prevemos um processo de permissões acelerado. Isso significa que, com sorte, dentro do próximo ano, ou antes mesmo do fim do ano, receberemos a autorização do governo americano para avançar.

Contamos com o primeiro navio de produção, o Hidden Gems (da companhia All Seas), (...) e finalizamos o processo de transformação dos nódulos em produtos intermediários de níquel, cobre, cobalto e manganês. Estamos prontos.