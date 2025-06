Bélgica empata na visita à Macedônia do Norte (1-1) em sua estreia nas Eliminatórias

A Bélgica iniciou sua campanha nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 com um empate em 1 a 1 contra a aguerrida seleção da Macedônia do Norte, nesta sexta-feira (6), em Skopje.

A equipe comandada pelo técnico francês Rudi Garcia não teve inspiração diante de uma sólida seleção macedônia, que, em desvantagem no placar após meia hora de jogo, conseguiu empatar na reta final.