Barco de ajuda a Gaza afirma que resgatou migrantes na costa grega

O veleiro "Madleen", fretado pela Freedom Flotilla, informou ter recebido um sinal de socorro de um navio no Mediterrâneo, levando-o a mudar sua rota na costa de Creta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O "Madleen" com "uma tripulação de 12 ativistas pacíficos" seguia para Gaza "com o objetivo de contornar o bloqueio à Palestina pelo Estado de Israel", afirmou o grupo March to Gaza Greece em nota.

"Ao chegar, descobriu que o barco estava afundando com aproximadamente 30 a 35 pessoas a bordo".

Nesse momento, a embarcação dos ativistas foi abordada por um barco que inicialmente se identificou como egípcio.

"Os ativistas a bordo do Madleen rapidamente perceberam que se tratava de uma identidade falsa e que o barco era, na verdade, da Guarda Costeira da Líbia", disse o grupo.