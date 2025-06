Após briga pública, Trump considera vender ou doar Tesla comprado em apoio a Musk

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer se livrar do seu automóvel Tesla Model S vermelho após a briga com o bilionário Elon Musk, proprietário da fabricante de carros. Segundo a imprensa americana, a venda ou doação do veículo faz parte de um plano do presidente para acabar com todos os elos que possui com Musk após a briga pública entre os dois nesta quinta-feira, 5.

O automóvel está estacionado no estacionamento da Casa Branca e era para uso da equipe, já que Trump não tem permissão para dirigir devido aos rígidos protocolos de segurança, afirmou o The New York Times.