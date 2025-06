Trump critica Musk por ataque a projeto de lei tributário: 'muito desapontado'

"Ajudei muito ele. Ele conhecia os detalhes do projeto de lei melhor do que qualquer pessoa aqui presente. De repente, passou a ter um problema, e só desenvolveu esse problema quando descobriu que vamos reduzir a exigência para veículos elétricos", disse o presidente.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu com dureza às críticas feitas por Elon Musk, antigo chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge), ao seu projeto de lei que deve implicar em novos cortes de impostos e de gastos públicos. Em coletiva na Casa Branca, Trump afirmou estar "muito desapontado com Elon" e sugeriu que o empresário mudou de posição após saber que o projeto pode enfraquecer obrigações ligadas a veículos elétricos.

Musk, que deixou recentemente o governo, disse em seu perfil no X que a fala de Trump é "falsa". "Esse projeto de lei nunca me foi mostrado, nem uma única vez", acrescentou. Segundo o CEO da Tesla, o projeto nunca foi compartilhado com antecedência e "foi aprovado no meio da noite tão rapidamente que quase ninguém no Congresso conseguiu sequer lê-lo!".

"Mantenham os cortes nos incentivos para veículos elétricos e energia solar no projeto, mesmo que nenhum subsídio ao petróleo e gás seja afetado (muito injusto!!), mas tirem essa montanha de vergonhosos gastos extravagantes do projeto", escreveu Musk, em outra publicação.

Mais cedo, Trump já havia demonstrado irritação com os ataques do empresário. "Preferia que Musk tivesse criticado a mim, e não meu projeto de lei tributário", afirmou. Ele também lamentou o fim do relacionamento político entre os dois: "Musk e eu tivemos uma ótima relação no governo, mas não sei se ainda será assim". Para o presidente, o bilionário poderá se arrepender: "Acho que Musk sentirá falta desse lindo Salão Oval".

O projeto de lei, que inclui cortes de impostos e redução de gastos em programas sociais, foi classificado por Musk como uma "aberração nojenta" e "um projeto escandaloso, repleto de desperdícios do Congresso". Trump, por outro lado, defende a proposta como essencial. "Será fundamental para cortes de impostos, e Musk sabe disso", declarou.