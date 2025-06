WASHINGTON:

Trump intensifica pressão contra universidades de Harvard e Columbia

O presidente Donald Trump intensificou a campanha contra as principais universidades americanas, ao proibir a emissão de vistos para todos os estudantes estrangeiros que deveriam iniciar seus estudos na Universidade de Harvard e ao ameaçar retirar o credenciamento acadêmico de Columbia.

WASHINGTON:

Trump ordena investigação sobre suposta 'conspiração' que envolve condição de saúde de Biden

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou na quarta-feira (4) a abertura de uma investigação sobre o entorno de seu antecessor Joe Biden, por suspeitar de uma "conspiração" para um suposto encobrimento do declínio da saúde cognitiva do democrata enquanto ele estava na Casa Branca.

-- EUROPA

BRUXELAS:

EUA afirma que Otan se aproxima de consenso sobre aumento nos gastos de Defesa

Os países da Otan estão "muito perto" de um consenso para anunciar, na reunião de cúpula prevista para este mês em Haia, um aumento dos gastos militares para 5% de cada PIB, disse nesta quinta-feira (5) o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth.

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Netanyahu anuncia recuperação dos corpos de dois reféns em Gaza durante operação especial

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou nesta quinta-feira (5) que o Exército conseguiu recuperar os corpos de dois cidadãos israelense-americanos assassinados no ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023 e sequestrados desde então na Faixa de Gaza.

MONTE ARAFAT:

Peregrinos muçulmanos rezam no Monte Arafat, ponto culminante do hajj

Peregrinos muçulmanos rezaram nesta quinta-feira (5) no Monte Arafat, ponto culminante da peregrinação do hajj, depois que as autoridades pediram que os fiéis evitem permanecer ao ar livre durante as horas mais quentes do dia.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

TÓQUIO:

Gamers da Nintendo se apressam para comprar o tão aguardado Switch 2

Após uma onda de pedidos antecipados e aberturas noturnas de lojas, os fãs da Nintendo conseguiram, nesta quinta-feira (5), comprar o novo console Switch 2, concebido com a esperança de que poderá estabelecer recordes de vendas para o criador japonês de "Super Mario".

PARIS:

O cérebro humano, novo campo de batalha do século XXI

E se os exércitos tivessem que se preparar para conflitos em que o campo de batalha são as mentes dos cidadãos, bem distantes das operações clássicas de influência? Essa é a ideia por trás do conceito de guerra cognitiva, levado muito a sério pelos comandantes militares ocidentais.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, com destaque para o jogo Equador-Brasil

--- Acompanhamento da semifinal da Liga das Nações entre Espanha e França

-- TÊNIS

Acompanhamento do torneio de Roland Garros

