ONU pede "voz unida" da América Latina em negociações de tratado sobre plásticos

A nova rodada será realizada entre 5 e 14 de agosto em Genebra, na Suíça. A reunião anterior, realizada no ano passado em Busan, na Coreia do Sul, terminou sem um acordo vinculante devido à oposição de um bloco de países, em sua maioria produtores de petróleo.

O Programa da ONU para o Meio Ambiente (Pnuma) convocou nesta quinta-feira (5) as nações da América Latina e do Caribe a terem uma "voz unida" nas negociações para reduzir a poluição por plásticos, que serão retomadas em agosto.

A poluição por plásticos está tão disseminada que microplásticos já foram encontrados no topo das montanhas mais altas, nas maiores profundezas dos oceanos e espalhados por quase todas as partes do corpo humano.

"Ter uma voz unida da América Latina vai permitir acelerar precisamente o caminho em direção às soluções", disse à AFP o diretor regional do Pnuma na América Latina e no Caribe, Juan Carlos Bello.

As conversas na Coreia do Sul deveriam resultar no primeiro pacto mundial para reduzir a poluição por plásticos após quase dois anos de negociações, mas ao final só houve consenso para continuar negociando.

Nesta semana, na capital panamenha, acontece uma reunião do "processo regional consultivo" para as negociações do tratado, inaugurada pelo ministro do Meio Ambiente do Panamá, Juan Carlos Navarro.

Esse encontro regional coincide com a celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho, estabelecido pela Assembleia Geral da ONU em 1973.