Militares dos EUA treinam no Panamá para proteger Canal

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A presença militar americana é um tema sensível no Panamá, pois evoca a época em que os Estados Unidos tinham um enclave com bases militares antes de entregar o Canal aos panamenhos, em 1999.

O exército vai treinar com as forças de segurança panamenhas em operações na floresta, informou à AFP a embaixada americana. "Trabalharemos ainda mais estreitamente para combater o crime e o narcotráfico transnacional, enquanto garantimos as operações ininterruptas do canal."

A embaixada esclareceu que o Panamá "deve aprovar" a entrada dos militares americanos para realizar manobras "de forma rotativa e não permanente".

O Panamá assinou o acordo de segurança sob pressão do presidente Donald Trump, que ameaça retomar o Canal, alegando que ele está sob influência da China.