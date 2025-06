Acusado de "ingratidão" por Musk, Trump está "muito decepcionado"

"Olha, Elon e eu tínhamos uma ótima relação. Não sei se continuaremos tendo. Fiquei surpreso", disse o presidente republicano a jornalistas no Salão Oval, depois que Musk, até há pouco um de seus assessores mais próximos, qualificou como "abominação" o projeto de lei orçamentária do governo.

"Estou muito decepcionado, porque Elon conhecia os meandros desse projeto de lei melhor do que quase todos os que estão sentados aqui (...) De repente, ele coloca um problema", declarou Trump quando perguntado sobre Musk.

Trump, de 78 anos, atacou o chefe da SpaceX e da Tesla desde os primeiros minutos da reunião com o chanceler alemão.

O homem mais rico do mundo respondeu ao vivo em sua plataforma de redes sociais, o X, enquanto o republicano ainda dava sua versão diante das câmeras do mundo inteiro.

Tudo isso menos de uma semana depois de Trump ter demitido, no Salão Oval da Casa Branca, o rosto visível da comissão de eficiência governamental conhecida como Doge, encarregada de cortar os gastos públicos.

Musk, nascido na África do Sul, respondeu com a mesma firmeza. "Falso", disse ele sobre a afirmação de que teria visto o projeto de lei com antecedência.

"Tanto faz", escreveu o homem mais rico do mundo sobre um vídeo em que Trump diz que seu ex-assessor está irritado com a perda de subsídios para veículos elétricos.