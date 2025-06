20 mil são evacuados de Colônia por causa de bombas da 2ª Guerra

Colônia sofreu uma das maiores evacuações de sua história após autoridades encontrarem três bombas americanas. Museus, hotéis, escolas e linhas de trem foram afetados.Cerca de 20 mil pessoas tiveram que deixar suas casas na cidade alemã de Colônia, no estado da Renânia do Norte-Vestfália, para que autoridades pudessem desativar com segurança três bombas da Segunda Guerra Mundial, numa das maiores evacuações na história da cidade desde o fim do conflito, segundo a prefeitura. A ordem de evacuação, válida a partir das 8h desta quarta-feira (04/06) para um raio de mil metros, afetou boa parte do centro antigo da cidade. A zona de exclusão incluiu o centro histórico de Colônia, 58 hotéis, várias escolas, um hospital, casas de repouso, creches, além de empresas e locais para eventos. Grande parte da administração da cidade também teve que ser evacuada, assim como os estúdios da emissora de TV alemã RTL. Dois abrigos foram montados para moradores afetados que não tinham alternativas de acomodação. Alguns casamentos que ocorreriam na Prefeitura de Colônia, que também estava dentro da zona de exclusão, tiveram que ser realizados na região sul da cidade. As bombas, duas de uma tonelada e uma de meia tonelada, são de fabricação americana e foram encontradas na segunda-feira. A ordem de evacuação foi removida no início da noite desta quarta-feira (horário local), após especialistas desarmarem os artefatos com sucesso. Evacuações por causa de bombas antigas não são raras Pivô da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha convive até hoje com a ameaça de bombas não detonadas daquele período. Há evacuações por causa disso todos os anos, sempre que operários escavam a terra para fazer alguma obra e descobrem algum explosivo adormecido sob o solo. Isso é especialmente comum em Colônia, já que a cidade foi uma das mais bombardeadas no conflito. Apenas na Renânia do Norte-Vestfália, mais de 1,6 mil bombas foram desarmadas no ano passado. Um dos motivos para o aumento significativo desses episódios é o maior número de construções, com a instalação de cabos de fibra ótica, reformas de pontes e reconstrução da malha rodoviária. Regiões metropolitanas como a região do vale do Ruhr, Hamburgo e Berlim são particularmente afetadas. Essas áreas foram alvos de intensos bombardeiros das forças aliadas que também visavam infraestruturas civis. Já em Brandemburgo, só em 2024, especialistas em desarmamento de bombas coletaram, entre outras coisas, 90 minas, 48 mil granadas, 500 bombas incendiárias, 450 bombas de alto poder explosivo com mais de cinco quilos e cerca de 330 mil cartuchos. Problema afeta outros países O problema também atinge muitos países vizinhos. Na França e na Bélgica, munições das duas Guerras Mundiais são encontradas regularmente, especialmente da Primeira Guerra, em regiões como Verdun e Somme. Na Itália, a seca no Vale do Rio Pó em 2022 trouxe à tona explosivos antigos. No Reino Unido, uma bomba alemã de uma tonelada teve que ser detonada de forma controlada em Exeter em 2021, danificando mais de 250 prédios. A situação é particularmente crítica na Polônia e na República Tcheca, onde toneladas de munições não detonadas das guerras mundiais estão armazenadas no subsolo. Uma bomba britânica Tallboy de cinco toneladas foi desativada em Świnoujście em 2020. Nos Bálcãs, são principalmente os resquícios das guerras da década de 1990 que continuam a colocar vidas humanas em risco. Lá, assim como na Alemanha, também não há previsão para o fim das evacuações. rc/ra (DPA, DW, ots)