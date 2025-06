Trump está perdendo a paciência com críticas de Musk a projeto de lei republicano

O presidente dos EUA, Donald Trump, está perdendo a paciência com Elon Musk depois que o bilionário atacou o extenso projeto de lei de impostos e gastos dos republicanos. Musk também teria ficado irritado com a decisão de Trump de retirar a indicação de um aliado importante para liderar a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Uma autoridade sênior da Casa Branca disse que o presidente não ficou feliz com a decisão de Musk de criticar a legislação que ele assinou, descrevendo Trump como "confuso" quanto ao motivo pelo qual o executivo-chefe da Tesla decidiu aumentar suas críticas depois de trabalhar tão intimamente com o governo por quatro meses. A autoridade afirmou que os conselheiros seniores de Trump foram pegos de surpresa pela última ofensiva do bilionário.

A difícil aliança entre os dois homens também foi prejudicada por uma ação recente da Casa Branca, que rejeitou o indicado de Trump para dirigir a NASA, Jared Isaacman, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Musk, um aliado próximo de Isaacman, havia defendido que ele ficasse com o cargo.

A decisão enfureceu o dono da Tesla, que no fim de semana reclamou com seus associados que havia doado centenas de milhões de dólares para ajudar a eleger o republicano no ano passado apenas para ver a nomeação de Isaacman cancelada, informou uma pessoa com conhecimento direto do assunto. A frustração de Musk com o episódio da NASA o deixou mais disposto a criticar agressivamente a lei tributária, alegaram fontes próximas a ele.

Em uma série de publicações nas mídias sociais nesta semana, o bilionário chamou a lei tributária de "abominação repugnante".