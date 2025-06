Portugal retoma operações de buscas no caso Madeleine McCann

Viaturas policiais circularam nesta quarta-feira, assim como na terça, em uma zona próxima à região turística de Praia da Luz, no município de Lagos, informaram jornalistas da AFP no local.

Investigadores portugueses e alemães retomaram as operações de busca nesta quarta-feira(4) perto do local onde a britânica Madeleine McCann, de três anos, desapareceu em 2007.

As operações de busca foram retomadas às 9h locais (5h em Brasília), informou uma porta-voz da polícia portuguesa.

Na terça-feira, investigadores, incluindo 25 alemães, inspecionaram os arredores de um edifício em ruínas em uma área bastante arborizada.

As operações, que continuarão até quinta ou sexta-feira, são parte de uma investigação preliminar do Ministério Público de Brunswick (Alemanha) sobre Christian Brückner, um alemão já condenado por estupro e que a Justiça suspeita que poder ter matado a menina.

As últimas escavações relacionadas ao caso ocorreram maio de 2023, perto de um lago em Silves, a 50 quilômetros do local do desaparecimento, mas não obteve resultados.