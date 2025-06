Homem é preso por ataque contra clínica de fertilidade nos EUA

Um homem foi preso em conexão com a explosão, em meados de maio, contra uma clínica de reprodução assistida na Califórnia, que matou o agressor, informou o FBI nesta quarta-feira (4).

Por esse motivo, as autoridades acreditam que a clínica de Palm Springs foi o alvo do ataque.

Park e Bartkus compartilhavam uma ideologia "extremista, pró-mortalismo, antinatalista e antivida", disse Essayli. "Eles não acreditam que as pessoas devam existir", explicou Akil Davis, chefe do FBI em Los Angeles.

As autoridades prenderam o americano Daniel Park, de 32 anos, em um aeroporto de Nova York sob suspeita de "fornecer material de apoio a um terrorista".

As autoridades acreditam que Park e Bartkus se conheceram em fóruns da Internet devido às suas ideologias semelhantes.

Park viajou de Seattle, Washington, para Twentynine Palms, Califórnia, no início deste ano para fazer experimentos na garagem de Bartkus, de acordo com as investigações.

Após o ataque, Park fugiu para a Polônia, onde foi preso pelas autoridades a pedido dos Estados Unidos.