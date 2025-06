Feministas e médicos se unem aos aposentados argentinos em protesto contra Milei

Os manifestantes se opõem ao ajuste do ultraliberal Javier Milei e irão ao protesto em apoio aos aposentados, os mais desfavorecidos pelos recortes orçamentários graças aos quais o presidente conseguiu conter a inflação e ajustar as contas.

Cientistas, feministas, médicos e pessoas com deficiência se unem, nesta quarta-feira (4), ao protesto semanal dos aposentados em Buenos Aires, levando alusões ao "Eternauta", a série de ficção científica argentina na qual "ninguém se salva sozinho".

As manifestações, cuja repressão tem aumentado, já receberam o apoio de torcedores de futebol e da Igreja.

Grupos de aposentados, acompanhados por grupos de esquerda, se manifestam todas as quartas-feiras em frente ao Parlamento para protestar contra os baixos níveis de suas aposentadorias.

Médicos residentes do hospital infantil Garrahan, de referência nacional e internacional, irão se juntar ao protesto para exigir melhores rendimentos.

Atualmente ganham o equivalente a 660 dólares (3.741,40 reais) mensais. Apesar do governo ter anunciado no domingo (1º) um amento com o qual esperava pôr fim ao dias de greve, os profissionais sustentam que se trata apenas de um bônus e mantiveram o chamado para se manifestar.

"Os médicos devem ganhar mais, mas por trás disso, sempre há alguém esperto que quer manter um privilégio", disse o porta-voz da presidência, Manuel Adorni, na semana passada, ao acusar o hospital de ter mais funcionários administrativos do que médicos.