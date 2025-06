Exportações de armas de Israel bateram recorde em 2024

O Ministério da Defesa de Israel disse, nesta quarta-feira (4), que suas exportações de armas alcançaram um recorde histórico de mais de 14,7 bilhões de dólares (cerca de 83,3 bilhões de reais) em 2024, com um forte aumento nos acordos com os Estados árabes do Golfo.

"Israel alcançou novamente um recorde histórico em exportações de defesa em 2024, marcando o quarto ano consecutivo de recordes", disse o ministério, que supervisiona e aprova as exportações das indústrias de defesa israelense.