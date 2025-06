Ex-porta-voz de Biden deixa o Partido Democrata

A primeira porta-voz presidencial negra e lésbica, de 50 anos, explicará sua decisão no livro intitulado "Independente: Um olhar para dentro de uma Casa Branca quebrada, fora das linhas do partido", informou a editora Hachette.

"Ela nos conta as três semanas que levaram Biden a abandonar sua candidatura a um segundo mandato e a traição do Partido Democrata que levou a essa decisão", acrescentou.

Em um livro, os jornalistas Alex Thomson e Jake Tapper afirmam que ex-assessores de Biden se esforçaram ao máximo para limitar as interações do chefe de Estado com jornalistas e até mesmo com membros de seu gabinete.

Em seu papel como porta-voz, Karine Jean-Pierre foi acusada por partidários do atual presidente, Donald Trump, de mentir sobre a saúde de seu chefe.

