"Dembélé merece a Bola de Ouro", afirma Deschamps

Para o treinador francês, o troféu de melhor jogador do mundo, entregue anualmente pela revista France Football, "é para toda a temporada e, com o que Ousmane fez, ele merece a Bola de Ouro".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dembélé conquistou a Liga dos Campeões da Europa com o PSG e foi eleito o melhor jogador do torneio continental. Com 33 gols e 15 assistências, ele foi o artilheiro da temporada pelo clube da capital francesa, que também faturou três títulos nacionais (Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França).

"Para mim, sim, 100%", declarou em entrevista coletiva no estádio de Stuttgart, palco da partida contra os espanhóis nesta quinta-feira.

"Obviamente, sou a favor de Ousmane, porque ele é francês", afirmou, antes de ressaltar que não era um tema de debate que lhe agradasse particularmente às vésperas de "uma partida como a que temos nesta quinta-feira".

Deschamps insistiu que o duelo Espanha-França não decidirá a Bola de Ouro, mas será apenas mais um ponto a ser levado em consideração.