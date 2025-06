Sem seus grandes nomes, Bielsa convoca seleção uruguaia para as Eliminatórias

Bielsa revelou nesta terça-feira (3) a lista de convocados, com destaque para as ausências por lesão do goleiro Sergio Rochet (Internacional) e dos meio campistas Federico Valverde (Real Madrid) e Nicolás de la Cruz (Flamengo).

Com alguns de seus principais nomes fora por lesão ou suspensão, o técnico Marcelo Bielsa apostou no retorno do meio-campista Lucas Torreira na convocação para os jogos do Uruguai contra Paraguai e Venezuela pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Outro que ficou de fora foi o atacante Darwin Núñez (Liverpool), desfalque importante para o setor ofensivo da 'Celeste', que visita o Paraguai na quinta-feira, em Assunção, e no dia 10 de junho recebe a Venezuela em Montevidéu.

Por outro lado, a seleção uruguaia, que ocupa a terceira colocação nas Eliminatórias, dentro da zona de classificação direta para o próximo Mundial, terá o retorno de Torreira (Galatasaray), que não era convocado desde a Copa do Mundo de 2022.

Também se destacam as primeiras convocações do goleiro Cristopher Fiermarín (Deportes Tolima/COL) e do polivalente Manuel Sanabria (Atlético de San Luis/MEX), que atua como lateral-esquerdo ou volante.

Sete jogadores que atuam no futebol brasileiro foram chamados por Bielsa: Guillermo Varela e Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo; Joaquín Piquerez e Facundo Torres; do Palmeiras; Puma Rodríguez, do Vasco; Cristian Olivera, do Grêmio; e Lucho Rodríguez, do Bahia.