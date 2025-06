O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitará a França a partir de quinta-feira (5), a convite de seu homólogo francês, Emmanuel Macron, com a COP30 e as guerras na Ucrânia e em Gaza na pauta de discussões.

A Defesa Civil de Gaza relatou nesta terça-feira (3) pelo menos 27 pessoas morreram por disparos israelenses perto de um centro de distribuição de ajuda humanitária no sul do território palestino onde, segundo o Exército israelense, os soldados abriram fogo contra "suspeitos" que avançavam na direção dos militares.

WASHINGTON:

Projeto de lei orçamentária de Trump encara árduos debates no Senado

A "lei grande e bonita", como o presidente Donald Trump chama seu megaprojeto orçamentário que inclui um enorme alívio fiscal e impostos às remessas, será objeto de árduos debates no Senado devido ao temor de que aumente a dívida dos Estados Unidos.

MÉXICO:

México terá Suprema Corte alinhada ao governo e possível presidente indígena

O México terá uma Suprema Corte alinhada à esquerda que governa o país, com um indígena como possível presidente do tribunal, segundo a apuração de 87% dos votos para esta corte.

NOVA YORK:

'Sonho impossível': condenado à morte e músico espanhol lançam segundo álbum

Um condenado à morte americano e um músico catalão lançam seu segundo álbum em uma parceria inusitada para evitar a execução de uma sentença com data marcada.

-- EUROPA

HAIA:

Líder da extrema direita provoca queda da coalizão de governo nos Países Baixos

O líder de extrema direita Geert Wilders provocou o colapso da frágil coalizão de governo nos Países Baixos ao retirar, nesta terça-feira (3), seu partido, o PVV, do Executivo devido a uma divergência sobre migração, o que abre o caminho para eleições antecipadas.

LAGOS:

Portugal retoma investigações do caso Maddie perto do local do desaparecimento

Quase duas décadas após o desaparecimento da menina britânica Maddie McCann, e dois anos após as investigações anteriores, policiais portugueses e alemães retomaram nesta terça-feira (3) as buscas no sul de Portugal.

-- ÁSIA

SEUL:

Boca de urna aponta vitória do candidato de centro-esquerda na Coreia do Sul

O candidato de centro-esquerda Lee Jae-myung obteve uma vitória expressiva na eleição presidencial da Coreia do Sul nesta terça-feira (3), segundo a pesquisa de boca de urna de três redes de televisão.

-- ÁFRICA

ABUJA:

Enchentes catastróficas na Nigéria deixam mais de 200 mortos

As enchentes sem precedentes da semana passada na Nigéria deixaram mais de 200 mortos, um número que pode aumentar já que centenas de pessoas seguem desaparecidas, informaram autoridades do estado do Níger nesta terça-feira(3).

=== ECONOMIA ===

PARIS:

Guerra comercial reduz perspectivas de crescimento econômico mundial, alerta OCDE

A OCDE reduziu, nesta terça-feira (3), sua previsão anual de crescimento econômico mundial devido às tensões comerciais e à incerteza provocadas por Donald Trump, que terão um impacto particular para os Estados Unidos.

BRUXELAS:

Inflação da zona do euro cai mais que o esperado e em maio e ensaia tendência de queda

A inflação da zona do euro desacelerou claramente em maio e chegou aos 1,9% interanual, em seu menor nível desde o mês de setembro do ano passado, preparando o terreno para novos cortes ainda este ano.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

BREST:

Áreas marinhas protegidas não estão livres da pesca predatória

A meta de proteger 30% dos oceanos até 2030, estabelecida pela comunidade internacional, enfrenta dificuldades para se concretizar e especialistas estimam que menos de 10% das áreas marinhas protegidas (AMPs) estejam realmente protegidas.

GUNA YALA:

Um ano após êxodo, quietude invade ilha panamenha que será engolida pelo mar

Não se ouve mais o riso das crianças correndo pelas ruas estreitas de Gardí Sugdub. Tudo mudou desde que quase todos os seus habitantes indígenas fugiram há um ano desta pequena ilha no Caribe panamenho, que será engolida pelo mar.

=== ESPORTES ===

KASHIMA:

Zico lamenta que jogadores brasileiros vão para a Europa 'muito cedo'

O ídolo do futebol brasileiro Zico lamentou, em uma entrevista à AFP no Japão, que os jovens jogadores de seu país "vão para a Europa muito cedo" e afirmou que isso os impede de atingir "todo o seu potencial" como jogadores de futebol.

-- TÊNIS

Acompanhamento do torneio de Roland Garros

