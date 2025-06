Martínez espera 'efeito contágio' na seleção de Portugal após título do PSG

O técnico de Portugal, o espanhol Roberto Martínez, manifestou confiança nesta terça-feira (3), véspera da semifinal da Liga das Nações da Uefa contra a Alemanha, de que o título da Champions League conquistado por quatro jogadores portugueses pelo Paris Saint-Germain será "contagioso" para a seleção lusa.

No sábado, o lateral-esquerdo Nuno Mendes, os meio-campistas Vitinha e João Neves e o atacante Gonçalo Ramos comemoraram o triunfo inédito do PSG em Munique, no estádio onde será realizada a partida desta quarta.