Disparos israelenses perto de centro de ajuda em Gaza deixam 27 mortos

A Defesa Civil de Gaza relatou nesta terça-feira (3) pelo menos 27 pessoas morreram por disparos israelenses perto de um centro de distribuição de ajuda humanitária no sul do território palestino onde, segundo o Exército israelense, os soldados abriram fogo contra "suspeitos" que avançavam na direção dos militares.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além dos disparos na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, as equipes de emergência também relataram que 19 pessoas morreram em ataques israelenses em outras áreas do território. O Exército israelense anunciou, por sua vez, as mortes de três soldados no norte de Gaza.

"Vinte e sete pessoas morreram e mais de 90 ficaram feridas no massacre contra civis que aguardavam ajuda americana na área de Al Alam, em Rafah", declarou o porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Bassal.

"As forças de ocupação israelenses abriram fogo com a ajuda de tanques e drones contra milhares de civis que estavam reunidos desde o amanhecer perto da rotatória", disse.

- "Tiros contra a multidão" -